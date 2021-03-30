بينها ناقلة نفط وجهتها سورية ..السفن العالقة تباشر حركتها في قناة السويس

استؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس، مساء أمس ، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن”، التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحسب “سكاي نيوز” إنه: “بعد تعويم السفينة، البالغ طولها 4000 متر، من المتوقع أن تعبر 113 سفينة القناة من الجانبين بدءا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أي التاسعة بتوقيت سوريا.

وأضاف ربيع أن :”هنالك 422 سفينة تنتظر العبور، وقد يتم الانتهاء من عبورها جميعا خلال 3 أيام ونصف”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن السفن التي تنتظر عبور القناة تشمل عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.

وقال ربيع إن: “حركة المرور ستعود إلى طبيعتها في غضون 4 أيام”، مشيرا إلى أن السفن المماثلة في الحجم لـ”إيفر غيفن”، وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم، يمكنها العبور بأمان.

وكانت “إيفر غيفن” قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض في قطاع جنوبي منها صباح 23 آذار إثر رياح قوية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وذكرت مصادر في صناعة الشحن أن :”ملاك السفن ومستأجريها، الذين لم يتمكنوا من الإبحار عبر قناة السويس لنحو أسبوع يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار”.

وعادت أسعار النفط لتنخفض بقيمة واحد في المئة بعد إعادة تعويم السفينة، حيث كانت زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوحها.

وكانت وزارة النفط في سوريا أعلنت السبت تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد بسبب تعطّل حركة عبور قناة السويس.

وذكر بيان وزارة النفط أنها تقوم بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية مازوت – بنزين بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن”.