270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية
جولة جديدة من المفاوضات السورية تنطلق الإثنين في جنيف
إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني
الخارجية تطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين وعدم استغلال حادثة "بشري"
اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"
إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله
بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية بخصوص مؤتمر اللاجئين
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
بعد إدلب.. تركيا تتحضر لإخلاء قاعدة في ريف حلب الغربي
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق هو الثاني خلال أسبوع

بوكوحرام تذبح 43 مزارعاً في نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 40 مزارعاً، يوم أمس السبت، نتيجة هجوم شنّه مسلحون ينتمون لجماعة "بوكو حرام المتطرفة، في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصادر أمنية ومسؤولين محليين.

وذكرت الوكالة أن المهاجمين كبّلوا المزارعين المشتغلين بحصاد الأرز، وذبحوهم في قرية كوشوبي، مشيرة إلى أنّ السلطات بدأت تحقيقاتها في الواقعة.

وتنشط في نيجيريا جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضاً تحت اسم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، وتقف وراء معظم الهجمات المسلحة في المنطقة، وذلك في إطار الرد على حملة عسكرية تخوضها ضد الجماعة قوات نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وخلال السنوات الأخيرة، صعّد مقاتلو الجماعة هجماتهم على المزارعين ومربّي الماشية وصيادي السمك، متّهمين إياهم بالتجسس ونقل المعلومات إلى الجيش وفصائل المسلحة المحلية التي تقاتلهم.