بوكوحرام تذبح 43 مزارعاً في نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 40 مزارعاً، يوم أمس السبت، نتيجة هجوم شنّه مسلحون ينتمون لجماعة "بوكو حرام المتطرفة، في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصادر أمنية ومسؤولين محليين.



وذكرت الوكالة أن المهاجمين كبّلوا المزارعين المشتغلين بحصاد الأرز، وذبحوهم في قرية كوشوبي، مشيرة إلى أنّ السلطات بدأت تحقيقاتها في الواقعة.



وتنشط في نيجيريا جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضاً تحت اسم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، وتقف وراء معظم الهجمات المسلحة في المنطقة، وذلك في إطار الرد على حملة عسكرية تخوضها ضد الجماعة قوات نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.



وخلال السنوات الأخيرة، صعّد مقاتلو الجماعة هجماتهم على المزارعين ومربّي الماشية وصيادي السمك، متّهمين إياهم بالتجسس ونقل المعلومات إلى الجيش وفصائل المسلحة المحلية التي تقاتلهم.