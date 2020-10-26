بوساطة أمريكية... هدنة إنسانية في ناغورنو كاراباخ

أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، سيكون الثالث من نوعه منذ بدء الاشتباكات.



وقالت الأطراف الثلاثة في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكيّة وحكومتي أذربيجان وأرمينيا يوم أمس: "إن وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي من يوم 26 تشرين الأوّل".



البيان أشار إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إجراء مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية ورؤساء مجموعة مينسك لاقتراب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي للنزاع في ناغورنو كاراباخ".



وهذه الهدنة الإنسانيّة هي الثالثة من نوعها التي يتمّ إعلانها في إقليم ناغورنو كاراباخ، بعد اتفاقين مماثلين تمّ التوصل إليها يومي 10 و17 تشرين الأوّل بوساطة روسيّة.



يأتي ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع في واشنطن، محادثات منفصلة مع نظيريه الأرمني زوغراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف.