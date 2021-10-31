بورصة دمشق تكتسي بالأخضر بدعم الأخبار الايجابية

أثرت الأخبار الايجابية على أحجام التداول في بورصة دمشق الأسبوع الماضي حيث ارتفعت إلى نحو 600 مليون ليرة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالى672 ألف سهم بواقع 720 صفقة، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 120 مليون ليرة،



ومع نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 11543 نقطة مرتفعاً بنسبة مقدارها 1.4% عن إغلاق الأسبوع السابق.



بالنسبة لتوزع القيمة الإجمالية المتحققة خلال الفترة على مستوى القطاعات فقد استحوذ القطاع المصرفي على حوالي 69% من إجمالي قيمة التداول الأسبوعية تلاه قطاع التأمين 27% ثم قطاع الصناعة 4.3%، بينما لم يتم التداول على الشركات المدرجة ضمن قطاعات الاتصالات والخدمات والزراعة للأسبوع الثالث توالياً، وعلى مستوى الشركات فقد استحوذ سهم العقيلة للتأمين التكافلي على الحصة الأكبر من قيمة التداول بمبلغ 161 مليون ليرة تلاه سهم بنك قطر 130 مليون ليرة، ثم سهم البركة 125 مليون ليرة، وتوزعت القيمة المتبقية على الشركات الأخرى حيث تم التداول خلال الأسبوع على أسهم 21 شركة فقط تراجعت أسعار سهمين بينما ارتفعت أسعار 12 سهماً وحافظت الأسهم المتبقية على اسعار إغلاقها السابقة لأن كمية التداول عليها لم تكن كافية لتغيير أسعارها.



المشهد