بهذه المكونات.. اصنع صابون جل الألوفيرا لإزالة حب الشباب

يعمل جل الألوفيرا على تهدئة البشرة وخصوصاً إذا كانت حساسة، وتعاني من حب الشباب. وذلك لاحتوائه على الخصائص الفعالة.



ومن الضروري استخدامه في تحضير وصفات مكملة للعلاجات الطبية. ومنها وصفة صابون جل الألوفيرا وزيت الزيتون. وفقاً لما جاء في موقع حياتكِ.



المكونات:



500 غ من زيت الزيتون.



10 غ من زيت الورد الأساسي.



70 غ من الصودا الكاوية.



50 غ من جل الألوفيرا.



10 غ من زيت اللافندر الأساسي.



250 ملل من الماء.



التحضير:



تمزج الصودا الكاوية مع الماء (يجب وضع نظارات واقية على العينين وقفازات).



يوضع المزيج في وعاء ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن.



يمزج الخليط دافئاً بعد ذلك مع زيت الورد وزيت الزيتون. وعند الحصول على مزيج متجانس تتم إضافة زيت اللافندر وجل الألوفيرا.



تحرك المكونات حتى تتحول إلى مزيج خال من الزوائد.



يسكب المزيج في قالب من السيليكون مخصص لتجميد الصابون. ويترك في ليبرد لمدة 24 ساعة قبل أن يصبح جاهزاً للاستخدام.