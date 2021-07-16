بهذه الطرق يمكننا تجنب ضربة الشمس؟

أعلنت الدكتورة سونا إيساكوفا، أن تجنب ضربة الشمس ممكن بتغطية الرأس في الحر، وارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، وتوفير درجة حرارة 20-25 درجة مئوية داخل المنزل، والاستحمام.



وقالت: يجب في الطقس الحار وضع غطاء على الرأس، وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة الألوان واستخدام نظارات واقية من أشعة الشمس، ويفضل البقاء أطول فترة ممكنة في مكان مكيف الهواء، ولكن بشرط ألا يكون تفاوت درجات الحرارة بين الداخل والخارج كبيراً.



وأضافت: «حاولوا الحفاظ على برودة المكان وأن تكون درجة الحرارة فيه 20-25 درجة مئوية، وعند عدم وجود المكيف، يجب ألا تزيد على 32 درجة مئوية. ومن أجل ذلك يجب أن تكون النوافذ مفتوحة في الليل والصباح الباكر، وإغلاقها في النهار وخاصة في الجانب المشمس من البيت».



وأكدت أنه عند تحضير الطعام يجب التقليل من استخدام الفرن، لأنه يزيد من ارتفاع درجة الحرارة. كما يجب الاستحمام بماء منعش ولكن مع تجنب الماء البارد، وهذا مهم بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية.