بعد 10 سنوات.. تعرفوا على الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا ؟!

قدّر تقرير مشترك لمنظمة "الرؤية العالمية- وورلد فيجن" وشركة "فرونتير إيكونوميكس" لتطوير النتائج الاقتصادية، الكلفة الاقتصادية للحرب السورية بعد 10 سنوات، بنحو 1.2 تريليون دولار أمريكي.



التقرير الصادر بعنوان "ثمن باهظ جداً: كلفة الصراع على أطفال سورية"، كشف أن النتائج تشير إلى أن جيلاً كاملاً قد ضاع في هذا الصراع، والأطفال سيتحمّلون الكلفة من خلال فقدان التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين من المساعدة في تعافي البلاد والنمو الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب.



وقال إنه «حتى لو انتهت الحرب اليوم، فستستمر كلفتها في التراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار بقيمة العملة اليوم وحتى عام 2035».



يذكر أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع جامعة "سانت أندروز" البريطانية، قد قدّرت نهاية العام 2020، حجم أضرار الحرب في سوريا بنحو 442 مليار دولار، موزعة على أضرار رأس المال المادي البالغة 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغة 324.5 مليار دولار، ليليها مطلع شباط /فبراير2021، تقرير صدر من دمشق عن "نقابة عمال المصارف"، مقدراً قيمة خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في 2011 وحتى 2021 بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2010.