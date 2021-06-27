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بعد ريف دمشق.. الإفراج عن 38 معتقلاً من درعا

أفرجت الداخلية عن 38 معتقلاً من أبناء مدينة درعا جنوب البلاد وذلك بموجب “مكرمة خاصة” من الرئيس بشار الأسد كما ذكرت صفحة حزب “البعث” في درعا على فيسبوك.

وتم الإفراج عن المعتقلين ممن “لم تتلطخ أيديهم بالدماء” حسب تعبير صفحة الحزب في المدينة، في حفل حضره مسؤولو المحافظة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية فيها.

وكانت الداخلية أفرجت عن عدد من المعتقلين وعلى دفعات، إذ أفرجت في 5 من الشهر الجاري عن عدد من المعتقلين من أبناء مدينة دوما بريف دمشق.

وفي 12 من الجاري أفرجت عن 30 معتقلاً من مدينة عربين في المحافظة ذاتها، قبل أن تفرج عن 32 معتقلاً في 19 من الجاري من ناحية كفر بطنا في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.