بعد دمشق.. حلب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات والمطاعم
أصدرت محافظة حلب قراراً يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي :
_ المحلات والأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
_ محال بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة/12/ ليلاً بما فيها أيام العطل .
_المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً .
_محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .
_المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .
_ محطات الوقود تفتح 24 ساعة.
_صالات الأفراح تغلق الساعة / 1 / ليلاً.
_الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.
_ صالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد (الاثنين).
_ مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتضمن القرار تكليف قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً .
– يطبق هذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء2021/8/10.