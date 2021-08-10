بعد دمشق.. حلب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات والمطاعم

أصدرت محافظة حلب قراراً يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي :



_ المحلات والأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.



_ محال بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة/12/ ليلاً بما فيها أيام العطل .



_المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً .



_محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .



_المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .



_ محطات الوقود تفتح 24 ساعة.



_صالات الأفراح تغلق الساعة / 1 / ليلاً.



_الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.



_ صالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد (الاثنين).



_ مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.



وتضمن القرار تكليف قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً .



– يطبق هذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء2021/8/10.