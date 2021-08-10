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بعد دمشق.. حلب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات والمطاعم

أصدرت محافظة حلب قراراً يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي :
 
_ المحلات والأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
 
_ محال بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة/12/ ليلاً بما فيها أيام العطل .
 
_المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً .
 
_محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .
 
_المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .
 
_ محطات الوقود تفتح 24 ساعة.
 
_صالات الأفراح تغلق الساعة / 1 / ليلاً.
 
_الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.
 
_ صالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد (الاثنين).
 
_ مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.
 
وتضمن القرار تكليف قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً .
 
– يطبق هذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء2021/8/10. 