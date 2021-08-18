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بطارية طاقتها من «عرق» المستخدم!

طور مهندسون من جامعة "نانيانغ" التكنولوجية من "سنغافورة" بطارية صغيرة ومرنة مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء منخفضة الطاقة، والتي تعمل بواسطة عرق الإنسان، مؤكدين أنه لا يتطلب سوى 2 ملليلتر من العرق لتفريغ 20 ساعة من الكهرباء.

ويبلغ حجم الجهاز 0.8 بوصة مربعة فقط، وهو مسطح مثل الضمادة، والبطارية متصلة بنسيج مطاطي ممتص وحافظ للعرق، مما يوفر للبطارية إمداداً ثابتاً حتى عندما يختلف معدل تعرق المستخدم، ومن الممكن ارتداؤها حول المعصم أو أعلى الذراع، وقد تكون قادرة على تشغيل جميع أنواع الأجهزة القابلة للارتداء.

وأكد مؤلف الدراسة "بوي سي لي"، من جامعة "نانيانغ" أن التقنية الجديدة تبشر بعلامة فارقة لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً واعتبر أن العرق هو مصدر شبه مضمون للطاقة التي تنتجها أجسامنا.