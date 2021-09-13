بسبب “المحاشي”.. امرأة تطعن زوجها بـ “سكين” المطبخ بدير الزور

عرض رجل لعدة طعنات من زوجته خلال مشاجرة بينهما نقل على إثرها إلى مشفى الأسد الجامعي بدير الزور.



وتؤكد مصادر طبية في الهيئة العامة لمشفى الأسد أن الحالة الصحية للرجل الذي نقل أول أمس للمشفى، مستقرة، مشيرة لتعرضه لطعنات نافذة كادت تودي بحياته.



وبحسب مصادر أهلية فإن الخلاف نشب بين الرجل وزوجته بسبب طلب الرجل منها أن تقوم بطبخ “المحاشي“، ونتيجة لعدم قيامها بذلك حدث خلاف بينهما تطور للضرب واستخدام سكين المطبخ من قبل الزوجة لتقوم بطعنه عدة مرات.



ووفق ما أفادت المصادر، تدخل الجيران لإيقاف المشاجرة بعد علو أصوات الزوجين، ثم قاموا بنقل الزوج إلى مشفى الأسد وتوقيف الزوجة على ذمة التحقيق من قبل الجهات المختصة.



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