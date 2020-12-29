بريطانيّة تدعي إصابتها بالسرطان لتجمع تكاليف زفاف أحلامها

ادّعت فتاة بريطانية اصابتها بالسرطان ونجحت في خداع أصدقائها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكسب تعاطفهم وجمع تبرعات لاستخدامها في حفل زفافها وشهر العسل.



وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن “البريطانية التي تدعى توني ستاندين، 29 عاما، استطاعت جمع 11 ألف دولار من التبرعات بعدما اختلقت قصة مزيفة عن إصابتها بالسرطان، ونجحت في كسب تعاطف الناس”.



ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ستاندين “نشرت صورا تظهرها بعدما حلقت شعر رأسها وعليه مناظر مزيفة زعمت أنها خلايا سرطانية انتشر في أنحاء جسدها”.



واكتشف أصدقاؤها خداعها وتواصلوا معها وسجلوا اعترافها بأنها كانت تكذب عليهم، وقاموا بإخبار الشرطة لتواجه تلك السيدة عقوبة السجن بسبب الاحتيال واستثارة مشاعر الناس زيفا من أجل جمع المال.



يذكر أن فتاة بريطانية أخرى واجهت مؤخراً عقوبة السجن أيضا لادعائها الاصابة بسرطان المبايض وذلك لتمول حياتها الفاخرة وذهابها للمطاعم والمقامرة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.