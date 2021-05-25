حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الساعة السابعة من، صباح اليوم الثلاثاء، بدء الصمت الانتخابي وتوقف كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.



وأوضحت اللجنة في بيان، أنه عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجرى في السادس والعشرين من الشهر الحالي وعليه فإن وقف الدعاية الانتخابية يبدأ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء.



وأوضح عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي “مخلص قيسية” لوكالة “سانا” أنه مع بدء الصمت الانتخابي تتوقف المهرجانات الخطابية والاحتفالات الشعبية الخاصة بالمرشحين، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.



وبالنسبة للمراكز الانتخابية أكد “قيسية” أنها أصبحت جاهزة بشكل كامل في جميع المحافظات استعداداً ليوم الانتخابات الرئاسية، حيث تم تزويد جميع المراكز بالمستلزمات اللوجستية من صناديق ومطبوعات وحبر سري إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد مكاني وتوفير الكمامات والمعقمات.



وبيّن “قيسية” أن اللجان الفرعية في المحافظات قامت بالتنسيق مع الجهات الإدارية بتحديد المراكز وفقاً للتوزع السكاني والبيئة الجغرافية لكل منطقة، بما يسهل على المواطنين الوصول إليها لتأدية حقهم بالانتخاب بكل يسر وشفافية.



وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في العاشر من الشهر الحالي قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم “عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي”، وحددت موعد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ 16 إلى الـ 24 من شهر أيار الجاري.