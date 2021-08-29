بايدن يحذّر من هجوم جديد على مطار كابول في الساعات المقبلة

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابول في الساعات المقبلة.



وقال بايدن إن القادة العسكريين أبلغوا إليه أنّ "من المرجّح جداً شنّ هجوم خلال الساعات الـ24 أو الـ36 المقبلة"، مضيفاً أن الهجوم على مقاتلي تنظيم "داعش" في أفغانستان "ليس الأخير".



وبينما شدّد على أن الوضع الميداني في أفغانستان "لا يزال خطيراً"، كرّر تأكيده أن "القوات الأميركية بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، مقتل "هدفين مهمين" في تنظيم "داعش" من "المخطِّطين" و"العملاء"، وإصابة ثالث، في الضربة التي نفّذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، من دون كشف أسمائهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن الغارة الجوية في أفغانستان أمس قتلت عنصرين من "داعش" وأصابت آخر، مشيراً إلى أن القتيلين في الغارة الأميركية "كانا متورِّطَين في الهجوم على مطار كابول".



وارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين واللذين وقعا، الخميس، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى 110، بينهم 28 من حركة "طالبان" و13 عشر جندياً أميركيّاً.



وتبنّى تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن التفجيرين.



وبينما أدانت حركة "طالبان" بشدة التفجير، أكّد مسؤول فيها مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الحركة في التفجير.



وأعلن المتحدث باسم "طالبان"،أمس السبت، أن "مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة للحركة قريباً جداً".

وقال "إن من المبكّر أن نقرر إن كنّا في حاجة إلى مساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول"، مضيفاً "أننا نعكف على وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان".