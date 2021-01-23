بايدن: الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة تتفاقم

اعتبر الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات “حازمة وجريئة”.



وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الجمعة في البيت الأبيض لعرض خطته الخاصة بتقديم مساعدات اقتصادية في ظل الجائحة: “الأزمة تتفاقم. الوضع لا يتحسن لأنها مستمرة في التفاقم”.



وأشار بايدن إلى أن الأمريكيين يرون أن رواتبهم تنخفض وهم متمسكون بقشة، مضيفا: “علينا أن نتحرك، أن نتحرك فورا. يجب العمل بطريقة حازمة وجريئة”.



وأكد الرئيس الأمريكي الجديد: “لا يمكننا فعل أي شيء لتغيير سير الجائحة خلال الأشهر المقبلة”.



وتولى بايدن منصب الرئيس الأمريكي الـ46 يوم 20 يناير ووقع خلال اليومين الماضيين فقط حوالي 25 أمرا تخص بالدرجة الأولى مكافحة جائحة فيروس كورونا التي أثارت أزمة اقتصادية حادة في البلاد.