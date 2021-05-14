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بالعربية والعبرية.. ماكرون يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين "وقف دوامة العنف"

على خلفية التصعيد العسكري الحالي بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، بعث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنداء تهدئة إلى طرفي النزاع، بأربع لغات.
وذكر ماكرون في هذا النداء الذي نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية: "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعوا للهدوء والسلام".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الطرفين.

 



المصدر: RT