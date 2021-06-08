انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في قرية الجبين بريف حماة

انفجر لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيام حصادة زراعية بجني محصول القمح من حقول قرية الجبين في منطقة محردة أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة ما تسبب بأضرار كبيرة فيها.



وتسبب انفجار اللغم بحريق بسيط في المكان تمت السيطرة عليه من قبل الأهالي.



وأدى انفجار لغم من مخلفات إرهابيي “جبهة النصرة” في الـ 30 من أيار الفائت بحصادة زراعية في قرية الجبين إلى احتراق نحو 30 دونما من حقول القمح وعطب الحصادة.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.