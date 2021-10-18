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اندلاع حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط بمصفاة ميناء الأحمدي، مؤكدة في الوقت ذاته بأن عمليات التصدير والإمدادات لم تتأثر.

وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر" اليوم الاثنين أن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت.

وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء، جراء الحريق.

وأَضافت الشركة أن الحريق خلف عددا من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف العمال، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل البعض إلى المستشفى، وجميعهم في حالة جيدة ومستقرة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو قالت إنها للحريق المندلع في مصفاة ميناء الأحمدي.