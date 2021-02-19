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اليمن يتجه نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم

تستفحل الظروف الإنسانية في اليمن يوما بعد يوم جراء الحرب التي تمزقه منذ سنوات، لاسيما وأن تقارير مختلفة تدعو للتدخل العاجل لتفادي دخول البلاد في مجاعة.

وفي هذا الإطار، دعا "مارك لوكوك" منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة يوم الخميس إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية، محذراً من أن "اليمن يتجه سريعاً نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

ويأتي ذلك بعد أن حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس في مجلس الأمن الدولي من كارثة إنسانية.