اليمن: مواجهات عنيفة في الأطراف الجنوبية الغربية لمديرية الزاهر جنوبي البيضاء

تستمر المعارك الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة، وقوات الرئيس هادي وتنظيم القاعدة المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى، وذلك في الأطراف الجنوبية الغربية لمديرية الزاهر، جنوبي محافظة البيضاء.



وتواصل قوات حكومة صنعاء شن هجومها المضاد للعملية العسكرية التي أطلقتها قوات الرئيس هادي في المحافظة، وقد تمكنت قوات حكومة صنعاء على إثرها من استرداد المناطق والمواقع التي سيطرت عليها قوات هادي وتنظيم القاعدة، وأبرزها المركز الإداري لمديرية الزَّاهِر.



واستهدفت طائرات التحالف السعودي مديرية الزاهر خلال الساعات الأخيرة بـ 4 غارات، دعماً لقوات هادي وتنظيم القاعدة المتراجعة، كما تدور المواجهات بين الطرفين في منطقة الحازمية بمديرية الصَّومَعَة الممتدة بين محافظتي البيضاء وشبوة، والتي تعد من أبرز معاقل تنظيم القاعدة شرقي محافظة البيضاء.



كما شهدت منطقة لِيّعرف غربي منطقة أسّداس، المركز الإداري لمديرية رغوان شمالي محافظة مأرب مواجهاتٍ عنيفةً. ودارت معارك عنيفة في وادي الجَفْرة ومنطقة حَلحَلان بين مديريتي مَدْغِل الجِدْعان ورغوان شمالي غربي محافظة مأرب، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.



وشنّت طائرات التحالف السعودي 9 غاراتٍ، استهدفت فيها مديرية رغوان خلال الساعات الماضية. كما قصفت مقاتلات التحالف السعودي بـ 5 غارات مديرية صرواح، لإسناد قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح في التصدي لهجمات قوات حكومة صنعاء المتواصلة باتجاه مدينة مأرب الغنية بالنفط، شمالي شرقي اليمن.



والسبت 10/7/2021، دارت معارك في الأطراف الجنوبية الغربية لمديرية الزاهر، جنوبي محافظة البيضاء، وقامت طائرات التحالف السعودي كذلك بالإغارة على مناطق في عدة محافظات يمنية في محاولة لدعم القوات المتراجعة.



وعلّق وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي على الأحداث الأخيرة، في تغريدةٍ له على "تويتر"، بالقول إن قوّات العدوان على اليمن تعيش حالة من التخبّط والهستيريا بسبب هزائمها في محافظة البيضاء.