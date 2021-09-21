اليمن: التحالف ارتكب أكثر من 153 ألف خرق لاتفاق السويد في الحُدَيْدَة

قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء يوسف المداني إن "قوى تحالف العدوان ارتكبت أكثر من 153 ألف خرق منذ سريان اتفاق السويد في الحُدَيْدَة".



وأضاف المداني أن خروقات قوى العدوان في الحُدَيْدَة أسفرت عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى، قائلاً إن "خروقات العدوان في الحديدة شملت 2292 خرقاً لطيران العدو الحربي و10019 خرقاً لطيران الاستطلاع".



اللواء المداني حذر أن "العدو يعلم اليوم قبل الصديق مدى قدرتنا على الرد القاسي والحاسم والمزلزل والذي إن اتخذناه خياراً فلن يجد العدو لنفسه الفرصة لأن يندم".



كما أشار إلى أن طائرات العدوان شنت أكثر من 931 غارة على محافظة الحُدَيْدَة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أن "قوات العدوان قصفت الحديدة ب30,160 قذيفة مدفعية و1089 صاروخاً وأكثر من 105091 عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة".



اللواء المداني أكد أنه منذ توقيع اتفاق السويد استحدثت قوات الغزو والارتزاق 2172 تحصيناً عسكرياً.



يأتي ذلك في وقت أفاد مصدر عسكري يمني أنّ الجيش واللجان الشعبية صدوا عملية زحف واسعة لقوات التحالف السعودي على قرية برة في مديرية حَيْس جنوب الحُدَيْدَة، والتي تشهد اتفاقاً هشّاً لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة منذ الـ 18 من كانون الثاني/ ديسمبر 2018.

وقد أكد المصدر أن زحف قوات التحالف السعودي استمر 3 ساعات في تصعيد جديد، وخرق واضح لاتفاق السويد.



وخلال الساعات الـ 24 الماضية رصدت قوات حكومة صنعاء 278 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة، بينها قصف مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ 874 صاروخاً وقذيفة مدفعية، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية 34 غارة على مناطق حَيْس والفازة والجاح جنوب المحافظة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.





