المفوضية العليا للانتخابات العراقية تقرر إلغاء المصادقة على مرشحين

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات العراقية الغاء المصادقة على مرشحين اثنين في الانتخابات المقبلة.



وذكر بيان للمفوضية أنها ألغت المصادقة على المرشحين محمد عبد العامري وصلاح طاهر السويدي وحجب الأصوات التي يحصلان عليها في يوم الاقتراع لمخالفتهما قواعد السوك الانتخابي.



هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عدم وجود حظر للتجوال أو قطع للطرق في يوم الاقتراع.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي إن اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالانتخابات لديها خطة لتأمين الدوائر الانتخابية قائمة على ثلاثة أطواق أَمنية.



وأشار إلى أن المحافظات التي تواجه نقصاً في عديد القوات الأمنية تم تعزيزها بقوات إضافيّة.



بالتزامن، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية جنوب صلاح الدين.



وقالت الهيئة في بيان إن قوّة من لواء مغاوير عمليات سامراء وفوج الطوارئ الرابع عشر واللواء الثالث والأربعين في الحشد.

ونفذت عملية تفتيش جنوب المحافظة بهدف ملاحقة فلول داعش وتأمين الأهداف المرسومة جنوب المحافظة تزامناً مع قرب زيارة الأربعين.