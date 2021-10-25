المغرب.. القبض على عصابة تنقب عن الكنوز في تزنيت

تمكن عناصر الدرك الملكي المغربي من القبض على عصابة امتهنت التنقيب عن الكنوز والبحث عن الأحجار الكريمة في تزنيت.



وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "العملية التي جاءت بعد رصد وتحريات ميدانية قامت بها العناصر الدركية طيلة الأيام الماضية، تمكنت من توقيف شخصين يتحدران من مدينة آيت ملول وهما في طريقهما نحو جماعة سيدي بوعبدللي، حيث جرى حجز سيارة ومعدات متطورة تستعمل في عملية التنقيب واستخراج الكنوز".



وتأتي العملية بعد أيام قليلة على عمليات تخريب وحفر استهدفت مجموعة من المقابر والأضرحة بإقليم تزنيت، كانت آخرها الأربعاء الماضي على مستوى جماعة تارسواط بضواحي تافراوت.



وجرى وضع الموقوفين في الحجز تحت تدابير الحراسة لحين عرضهم على النيابة العامة المختصة، بينما ما زال البحث مستمرا لتوقيف أشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم لهذه العصابة.











المصدر: "هسبريس"