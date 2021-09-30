الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسياً أمام الدولار الأميركي

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات، أمس الأربعاء، مواصلة تراجعها، وسط قلق بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية، بعد أن أجرى البنك المركزي خفضاً مفاجئاً لأسعار الفائدة.



وهوت الليرة إلى مستويات أضعف من مستواها القياسي المنخفض السابق البالغ 8.9995 للدولار الذي سجلته يوم الجمعة، قبل أن تتخلى عن بعض خسائرها ليجري تداولها عند 8.9220، وترتفع خسائرها هذا العام إلى أكثر من 16 في المئة. وخسرت العملة التركية أكثر من ثلثي قيمتها في خمس سنوات.



وكانت قد اقتربت الليرة التركية منذ أيام من أدنى مستوياتها على الإطلاق، مع نزوح المستثمرين الأجانب. ولكن تصيّد صفقات في السوق المحلية حدّ من الخسائر، بعد يوم من قرار غير متوقع للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فيما لم يقدم مؤشرات تذكر إلى أي مدى يمكن أن تنخفض.



وقبل نحو أسبوع، فقدت الليرة التركية نحو 2.5% من قيمتها خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بالتوقعات بتقليص التحفيز النقدي الأميركي في وقت أقرب ممّا كان متوقعاً.