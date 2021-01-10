الكونغرس الأمريكي: ماضون قدماً في إجراءات عزل ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم السبت، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدماً في مساءلة الرئيس دونالد ترامب، ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب لأنصاره في مبنى الكونغرس.



وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديموقراطية في مجلس النواب “يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور، سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات، نواصل مداولاتنا باحترام كبير”.



وفي وقت سابق، قالت بيلوسي إن النواب أمامهم “عدة خيارات” لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



ورداً على سؤال عن الجدول الزمني للمضي قدماً في مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسي للصحفيين “حديثنا مستمر.. لدينا عدة خيارات حتى الآن”.



بدورها أفادت قناة “NBC” الأمريكية استناداً إلى إحصاءاتها بأن أكثر من 200 مشرع في الكونغرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 كانون الثاني.



يأتي ذلك في وقت حصلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن “الرئيس تورط في جرائم كبرى وبالتحريض على تمرد”.



من جهتها، دعت السيناتور الجمهورية، ليزا موركوفسكي، الرئيس ترامب إلى التنحي عن منصبه.



وأِوضحت موركوفسكي: “يجب أن يغادر، هو لن يأتي إلى التنصيب، ولا يركز على ما يحصل بسبب كورونا، بل يلعب الغولف، أو في المكتب البيضاوي يلوم كل من كان وفياً له، بمن فيهم نائب الرئيس”.



إلى ذلك قالت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في حديث لشبكة CNN الأمريكية: “يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا”، مشيرة إلى أنه “إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بينس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل”.



وتأتي مساعي العزل بالتزامن مع إفادة المدعي الفدرالي مايكل شيروين الذي يحقق في أحداث الكونغرس بأن التحقيقات والاتهامات “ستطال ترامب”، بسبب تصريحاته أمام حشد من المتظاهرين قبل وقت قصير من اقتحامهم قاعات الكابيتول.