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الكرملين: لا معلومات لدينا عن هجمات الكترونية في الولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مجددا اليوم عدم امتلاك الكرملين معلومات حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة مشددا على عدم وجود أي علاقة لموسكو بالموضوع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله ردا على سؤال بهذا الصدد “ليس لدينا أي معلومات تفصيلية حول هذا الأمر ولا يسعنا إلا أن نكرر ذلك.. بالطبع.. مهما حصل هناك لا نعرف بالضبط ماذا جرى وليس لموسكو أي علاقة بأي حال”.

ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تقارير “اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية” للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي بأنها “افتراءات” نافية حدوث هذا الأمر.

وكانت وكالات أمريكية نشرت أمس مزاعم حول “اختراق قراصنة روس أنظمة حواسيب تابعة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي”.