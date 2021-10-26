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القوات العراقية تقبض على خمسة إرهابيين في بغداد والأنبار

ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على خمسة إرهابيين إثر عدة عمليات نفذتها الاستخبارات العسكرية العراقية في بغداد والأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان إنه “بناء على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بمذكرات قضائية وفق المادة 4 إرهاب خلال وجودهم في مناطق غرب العاصمة بغداد”.

وأوضح البيان أن قوة من الجهاز تمكنت في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات “داعش” الإرهابية.

وتتعرض بعض المناطق في العراق بين الحين والآخر لاعتداءات من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي تستهدف المدنيين والعسكريين.