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القهوة الزائدة يمكن أن تقلص الدماغ

أظهرت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا أن الكميات الزائدة من الكافيين يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ.

في أكبر دراسة من نوعها، وجد العلماء أن تناول القهوة بكثرة كان مرتبطًا بانخفاض حجم الدماغ الكلي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

قيمت الدراسة تأثير القهوة على دماغ 17700 شخص. وجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا أكثر من ستة أكواب من القهوة يوميًا يواجهون خطر الإصابة بالخرف بنسبة 53٪.

تؤكد رئيسة الدراسة، كيتي فام، أن العمل يوفر رؤى مهمة عن الصحة العامة، حسب موقع "ميديك فوروم".

وقالت: "القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم. من المهم جدًا فهم أي عواقب صحية محتملة لاستهلاكها. هذه الدراسة هي الأوسع للعلاقة بين القهوة وحجم المخ والخرف ومخاطر السكتة الدماغية".