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القبض على “عصابة” من سوريين ولبنانيين وليبيين في المانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية 19 شخصا يعتقد أنهم سوريون ولبنانيون وليبيون، للاشتباه في تهريبهم مهاجرين معظمهم من سوريا إلى ألمانيا.

 وقال المدعون في ولاية بافاريا بجنوب البلاد إن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما، يشكلون عصابة محترفة تستقدم المهاجرين إلى ألمانيا في شاحنات صغيرة مغلقة عبر ما يسمى بطريق البلقان من تركيا واليونان إلى النمسا.

وأضاف الادعاء أن المهربين استقدموا إلى ألمانيا منذ أبريل 2019 على الأقل حوالي 140 مهاجرا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

واكتشفت الشرطة الاتحادية أمر العصابة في أغسطس 2019 عندما اعتقل مهربون كانوا يقودون شاحنات تقل مهاجرين على طريق سريع في الجنوب على الحدود مع النمسا.

 


المصدر: رويترز