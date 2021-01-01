القبض على عصابة لسرقة الأجهزة الخليوية وتعاطي المخدرات في اللاذقية

بعد ورود معلومات مؤكدة لقسم شرطة الصليبة حول حيازة أحد الأشخاص لجهاز خليوي يقوم بعرضه للبيع بسعر زهيد ، ونتيجة المتابعة الفورية ألقت دورية من قسم شرطة الصليبة القبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولة بيعه لأحد المحلات ويدعى ( محمد . م ) ومصادرة الجوال وبالتحقيق معه اعترف بشراء الجهاز من المدعو ( حسن . ط ) والذي تم استدراجه والقبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بسرقة عدة أجهزة خليوية مع شريكه ( محمد ) وتقاسم ثمنها وبالتوسع بالتحقيق اعترفا بصرف ثمن الأجهزة المسروقة على منازل الدعارة بمحلة الشاطئ ، تم توجيه دورية للمكان المذكور وبتحريه تم إلقاء القبض على تسعة نساء بينهن قاصر تعملن بالدعارة السرية مقابل المنفعة المادية وهن ( روحية . ح ) و ( ثناء . ز ) مهمتهما تسهيل الدعارة لكل من القاصر ( سيدرا . خ ) و ( ميرم . ا ) و ( خديجة . ح ) و ( سلمى . ب ) و( هدى . ج ) و ( فاطمة . ح ) و ( بيان . ع ) وعثر بحوزة إحداهن على قطعة حشيش مخدر تم مصادرتها وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً .