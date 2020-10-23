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القبض على صاحب مكتب يبتز النساء والفتيات في الحسكة

ألقى فرع الأمن الجنائي في الحسكة القبض على المدعو «عبود. ر» الذي قام برمي قنبلة يدوية «تصنيع محلي» في شارع القضاة بمدينة الحسكة مساء الخميس الماضي، على خلفية خلاف عائلي مع أقاربه، ما أدى لترويع وتخويف سكان الشارع.


وبعد المتابعة والتحقيق، تبين أن المقبوض عليه مطلوب، بثلاثة طلبات بحث جنائي، واحد بطعن شخص، والثاني إيذاء شخص آخر، والثالث الاشتراك بجريمة قتل حدثت بحي غويران من فترة قصيرة.


كما قدم فرع الأمن الجنائي في الحسكة المدعو «أحمد، ج» وهو صاحب مكتب خاص إلى القضاء المختص، بعد إلقاء القبض عليه نتيجة ادعاء شخصي من سيدة متزوجة، لقيامه بابتزاز النساء والفتيات أخلاقياً، بحجة توظفيهن ضمن المنظمات والجمعيات.

 


  «الوطن»