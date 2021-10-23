القاهرة: السعودية أضافت 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات إلى نظام العمل السعودي، وفق وزارة القوى العاملة المصرية.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصري، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض جاء فيه أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي.



وأوضح التقرير أن أول هذه العقوبات الجديدة بوصف المخالفة "تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة".



أما المخالفة الثانية فهي عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، والمخالفة الثالثة فهي عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة.



والمخالفة الرابعة هي مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة.



المصدر: "المصري اليوم"