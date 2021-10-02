الفصائل الإرهابية الموالية للاحتلال التركي تخطف وتعتدي في قرى ريف الحسكة

أفادت مصادر محلية أن مجموعات إرهابية تابعة للاحتلال التركي، اختطفت مدني واعتدت على أحد وجهاء العشائر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



وبحسب المصادر فإن مجموعات ما يسمى “صقور السنة” الإرهابية أقدمت على مداهمة أحد المنازل في قرية العدوانية بناحية رأس العين المحتلة واختطفوا مدنياً واعتدوا بالضرب والشتم على زوجته أثناء محاولتها منعهم من اختطافه.



ولفتت المصادر إلى أن مجموعات إرهابية مما يسمى “صقور الشمال” اعتدت بالضرب على أحد وجهاء العشائر في قرية البديع بمنطقة رأس العين خلال محاولته منعها من دخول القرية لفرض اتاوات ومبالغ مالية والاستيلاء على ممتلكات الأهالي.



وتواصل المجموعات الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي ممارساتها الإجرامية، وذلك ضمن سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لتهجيرهم عبر عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وممارسة الإرهاب بحقهم لإجبارهم على ترك منازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.