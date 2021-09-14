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العثور على هيكل ديناصور صغير في الصحراء الليبية

العثور على هيكل ديناصور صغير في الصحراء الليبية

عثر مواطن ليبي على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية، يشير إلى ديناصور صغير.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية فإن الهيكل في حجم راحة اليد، وقد تضررت بعض أطرافه، لكن بنيته العامة ما زالت متماسكة ويتمتع برأس قوية وفكين ظاهرتين وأكثر ما يميزه هو ضآلة حجمه الذي لا يتجاوز 15 سنتيمترا.

وقال المواطن الذي عثر على الهيكل إنه عثر عليه ظاهرا بفعل عوامل التعرية، ولفت نظره حجم الرأس مما جعله يلتقط الهيكل الذي تبين أنه يشبه الديناصورات الكبيرة من حيث الشكل رغم صغر حجمه، فهو يتمتع بأسنان كبيرة وفك قوي مقارنة بحجمه.

وأوضح المواطن أنه تواصل مع مختصين في علم الأحفوريات فأخبروه بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة “كونغو نافون كيلي” الذي سبق الديناصورات و”التيرو صورات” الطائرة وأن بعضها يبلغ طوله فقط 10 سنتيميترات.

وحسب الوكالة، تبين من الصور التي التقطت للهيكل أن الديناصور الصغير يبدو أنه كان بالغا وقت وفاته بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه.

ويحتفظ المواطن ببقايا الديناصور كذكرى عن حقب مرت على الحياة في الأراضي الليبية، وهو ما جعله يهتم بالاطلاع ودارسة حقبة الديناصورات كثيرا ويقرأ عنها، مبديا استعداده لمنح ما عثر عليه لأي جهة علمية أو جامعة تريد دراسته والاستفادة علميا.

 

 


المصدر: وكالة الأنباء الليبية