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السياحة تمنح الصفة السياحية لمحال التحف والصناعات التقليدية والحرفية

أصدرت وزارة السياحة قرارا بمنح الصفة السياحية لمحال بيع وتصنيع التحف الشرقية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة الحرف التقليدية كجزء من التراث السوري العريق.

وأوضحت الوزارة أن منح الصفة السياحية لهذه المحال يتم بناء على طلب مقدم من صاحب العلاقة إلى مديرية السياحة المعنية مرفق بثبوتيات منها إخراج قيد خال من الحجوزات وخلاصة سجل عدلي لا حكم عليه وشهادة حرفية وعقد ايجار أو سند تمليك أو ما يثبت قانونية وجود الحرفي في الموقع.

وأضافت بأنه بعد تقديم الأوراق تقوم اللجنة المشكلة في مديرية السياحة “دائرة الخدمات السياحية والمؤسسات السياحية” بالكشف على المحال وإيداع نتيجة الكشف في مديرية الخدمات والمؤسسات السياحية للعمل على إصدار قرار الصفة السياحية أصولا.