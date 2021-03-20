السويداء: عملية سرقة مزرعة تنتهي نهاية عجيبة!!

قام عدد من الأشخاص بسرقة ٢٠٠ شجيرة لوز من مزرعة خاصة في بلدة شقا شمال شرق محافظة السويداء؛ بعد زراعتها بعدة أيام.



مصدر خاص في البلدة قال إن صاحب المزرعة لاحق أثر السارقين، ليتبين أنهم جيرانه في الأرض، وبعضهم معروف بأن له سوابق، واكتشف أنهم تركوا الشجيرات بالغرفة التي يملكونها بأرضهم.



وأضاف المصدر الذي راسلنا على بريد الصفحة أن صاحب الأرض واجه اللصوص بالحقيقة أمام عدد من أفراد عائلة الفريقين؛ واعترفوا بما قاموا به، وعادوا وزرعوا الشجيرات مرة أخرى بأنفسهم.



وتطورت الأحداث بشكل مفاجئ بعد أن قام صاحب المزرعة باللجوء إلى الشرطة بعد ضغط من عائلته كي يتعلم اللصوص ويكونوا عبرة للغير، وكان رافضاً للفكرة لأن حقه عاد، وحفاظاً على الجيرة القديمة بينهم.



لكن المفاجأة التي لم تكن بالحسبان عند قيام شقيق اللصوص بالانتحار شنقاً حتى الموت بعد أن علم بما قام به أشقاؤه، حيث لم يستطع أحد إنقاذه، ووصل متوفى إلى المشفى العام في مدينة شهبا.