السوريون يغزون صفحة شاب مصري انتشرت شائعة انتحاره في سوريا

غزا سوريون حساب شاب مصري على “الفيسبوك” يدعى “محمد المنشاوي” بعد انتشار خبر انتحاره، عبر عدة صفحات، على أنه شاب سوري يدعى “علي موسى”.



وقام المعلقون بنشر خبر وفاة الشاب في التعليقات على صورته الشخصية، مستهزئين بخبر الانتحار الكاذب.



وهنأ معلقون الشاب المصري بأنه أصبح مشهوراً في سوريا مستخدمين العبارة الشهيرة “مساء الخير مساء الشهرة”، فيما علق آخرون بجملة “الله يرحمك بكل الأحوال”.



بدوره، قام الشب المصري بنشر صور للأخبار الكاذبة قائلاً: “يا جماعة الكلام وأي حاجة من الكلام غير صحيح، وحسبي الله في كل من يؤذي الناس”.



وتابع السوريون تعليقاتهم على منشور النفي، حيث كتب احدهم: “يا رجل بسوريا الكل عم يعزي فيك”، ليضيف آخر: “السوريون جابوا آخرتك”.



يذكر أن عدة صفحات فيسبوكية نشرت أخبار كاذبة عن حوادث انتحار في مناطق مختلفة من سوريا، وذلك بعد أن شهدت مدينة دمشق، الأربعاء، حادثة انتحار لشاب يبلغ من العمر 18 عام.



يذكر أن إخبارا ورد إلى مركز شرطة جرمانا بقيام فتاة بالانتحار من على جسر جرمانا يوم الجمعة ليتبين أن وقوعها كان بسبب اختلال توازنها وليس لديها اي نية في الانتحار”