السورية للتجارة تحدد سعر شراء التفاح من المزارعين بالسويداء

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء عن جاهزيته لبدء استلام محصول التفاح من المزارعين للموسم الحالي وفق الأسعار المعتمدة لكل صنف.



وأشار مدير فرع المؤسسة ربيع غانم، إلى أنه تم تجهيز وحدات التبريد وتشكيل لجان لاستلام المحصول منها أو بشكل مباشر من بساتين المزارعين في مناطق الإنتاج مبيناً أن الأسعار المعتمدة للكيلوغرام الواحد تبلغ للنوع الأول للصنف الأحمر 1100 ليرة وللأصفر 1000 ليرة وللموشح 950 ليرة وللنوع الثاني للأحمر 900 ليرة وللأصفر 850 ليرة وللموشح 800 ليرة وللنوع الثالث للأحمر 500 ليرة وللأصفر 450 ليرة وللموشح 350 ليرة.