السودان تكشف عن خطوات التصعيد ضد إثيوبيا

كشفت السودان أمس، عن 3 خطوات من التصعيد، ضد إثيوبيا لمواجهتها في أزمة الملء الثاني لسد النهضة.



وقال وزير الري السوداني "ياسر عباس": "ندرس خطوات تصعيد عديدة ضد إثيوبيا، ولم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة في أزمة سد النهضة".



وتابع عباس بقوله "أولى خطوات التصعيد، سنقيم دعاوى قضائية ضد إثيوبيا، ثم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة".



وأكمل وزير الري السوداني "أما الخطوة التصعيدية الثالثة فهي التوجه بالقضية برمتها إلى مجلس الأمن".



وأوضح المسؤول السوداني أن الخرطوم لديها معلومات أن الملء الثاني لسد النهضة سيجري في الفترة ما بين شهري أيار وحزيران المقبلين.