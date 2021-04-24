الجيش ينتشر في أحياء القامشلي
الدفاع الروسية تتحدث عن نقل مواد سامة إلى أطراف إدلب
هل تحررنا فعلياً؟ وهل يحق لنا الاحتفالُ بجلاء المستعمرين؟
الرواية الحقيقيّة حول صاروخ ديمونا
اغتيال أحد أعضاء “وفد التهدئة” في القامشلي
مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور
مواصفات صاروخ “SA-5” السوري الذي استهدف منطقة “ديمونا”
العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم
وقف إطلاق النار بين ’الدفاع الوطني السوري’ و’الأسايش’ بمدينة القامشلي
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق
تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

السعودية تفرض السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال على من يتعمد نقل عدوى كورونا

أعلنت النيابة العامة السعودية أن تعمد نقل عدوى كورونا، يعد من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر نقل العدوى.

وأكدت النيابة أنه "لا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية، وتقوم بمظنة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر".

وبينت أن جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة، موضحة أن كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

وبحسب النيابة، يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة.