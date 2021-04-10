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السعودية تعدم 3 من عسكرييها

أفادت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود بعد إدانتهم بجريمة الخيانة العظمى.

وفي بيان للوزارة، قالت إن «التحقيق مع هؤلاء الجنود المدعين محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي، أسفر عن إدانتهم بـ"ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان البلاد ومصالحها العسكرية».

وشددت على أن «هؤلاء العسكريين أحيلوا إلى المحكمة المختصة مع توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم».

وأشارت الوزارة إلى أن «حكم القتل الذي صدر على العسكريين الثلاثة نفذ اليوم في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق هؤلاء».

بدورها، أعلنت السلطات الأردنية في وقت سابق اعتقالها لشخصيات أمنية من بينها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرون لأسباب أمنية.وكشف الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للمك عبد الله الثاني أنه «قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص».