السعودية تدشن أول مدينة غير ربحية في العالم

أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعاً لإنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم، تستهدف المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وبحسب تصريحات لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشرتها الوكالة الرسمية للمملكة، ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات، وستشمل على مركزاً للمؤتمرات، ومتحفاً علمياً، ومركز الإبداع للمبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهداً ومعرضاً للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهداً لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل.



وأشار ولي العهد في تصريحاته إلى أن المدينة ستعمل أيضاً على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم".



أشارت الوكالة إلى أن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية سيقام على أرض خاصة بولي العهد، وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع بحي عرقة في العاصمة السعودية، الرياض.

المصدر: بلومبرغ



