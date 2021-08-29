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الزيتون ليس بخير

بدأت الإصابات بدودة ثمار الزيتون تظهر في عدد من حقول الزيتون في السويداء مهددة الموسم في حال استفحالها، حيث أوضح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن ظهور دودة ثمار الزيتون تتفاوت بين منطقة وأخرى على ساحة المحافظة، مشيراً إلى توجيه المزارعين للتنسيق مع الوحدات الإرشادية في المناطق لمكافحة هذه الحشرة بعد قيام دائرة الوقاية بتوزيع مصائد فرمونية على المزارعين ليصار إلى مكافحة هذه الدودة، علماً أن ارتفاع درجات الحرارة يوقف نشاطها.

و لفت حامد إلى أن إنتاج المحافظة المقدر من الزيتون لهذا الموسم يبلغ نحو 6 آلاف طن أغلبها للزراعات البعلية، مع الإشارة إلى أن الإنتاج هذا الموسم قليل مقارنة مع إنتاج الموسم الماضي الذي وصل إلى تسعة آلاف طن.

لافتاً إلى أن تدني الإنتاج هذا الموسم مرده إلى قلة الهطلات المطرية خلال فصل الشتاء والظروف الجوية غير المناسبة التي رافقت مرحلة الإزهار، ويشار إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو تسعة آلاف هكتار.

 


الوطن