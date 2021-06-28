الزامل : ازدياد ساعات التقنين سببه نقص الغاز وخروج بعض المحطات عن الخدمة

صرح وزير الكهرباء غسان الزامل أن ارتفاع التقنين في الفترة الأخيرة يعود إلى أن هناك نقص بكميات الغاز ،بالإضافة لارتفاع الحرارة وخروج بعض المحطات عن الخدمة



وبين الوزير أن هناك 3 محطات تحتاج إلى صيانة، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم الاثنين إغلاق محطة تشرين لإعادة تأهيلها لمدة 100 يوم بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو



وأضاف الوزير:" فُصلت التغذية عن مجموعة من أصل 3 مجموعات في محطة توليد الزارة للقيام بأعمال الصيانة اضطرارياً، وتحتاج 4 شهور للعودة إلى الخدمة نتيجة صعوبة تأمين قطع التبديل".



وأوضح الزامل أن إعادة تأهيل محطة محردة تحتاج 168 مليون يورو، منوهاً أنه قد تم مساء الأحد عودة جزء من محطة بانياس للخدمة.



شام أف أم