الرئيس الكوبي يتهم السفارة الأمريكية بمحاولة زعزعة استقرار بلاده

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن السفارة الأمريكية لدى هافانا تحاول بشتى السبل تقويض النظام في بلاده، فيما القيادة الكوبية قادرة على مقاومة مثل هذه الممارسات.



وكتب على تويتر: "السفارة الأمريكية لدى كوبا متحمسة في نيتها الحزينة والمخزية لتقويض النظام الداخلي في بلدنا. في مواجهة مثل هذا السلوك، لن نقف جانبا، وكما هو الحال في السنوات العديدة من النضال، لدينا تصميم قوي على مواجهتهم وإدانة أفعالهم".



وأضاف: "الممثلين الدبلوماسيين الأمريكيين يجتمعون مع معارضي الثورة الكوبية ويقدمون لهم الدعم الفني والمالي".





ورفضت السلطات المحلية، في وقت سابق، طلبا تقدم به ممثلو المعاضة الكوبية للمشاركة في مسيرات مناهضة للحكومة في المدن الكبرى يوم 15 نوفمبر، حيث أن المسيرات، ومن وجهة نظر الحكومة "تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الجمهورية".



ودعا دياز كانيل "المدافعين عن الثورة الكوبية" إلى النزول إلى الشوارع لمنع الاستفزازات ضد السلطات، عقب وقوع أعمال شغب ونهب في عدد من المدن في يوليو الماضي.