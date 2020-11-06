الرئيس الأسد يعزي بوفاة المجاهد الجزائري الكبير لخضر بورقعة

بتكليف من الرئيس بشار الأسد، قدّم سفير سورية في الجزائر نمير وهيب الغانم، التعازي بوفاة المجاهد الجزائري الكبير لخضر بورقعة في منزله بالعاصمة الجزائرية.



ونقل السفير الغانم إلى عائلة الفقيد وذويه وأصدقائه المجاهدين وإلى الشعب الجزائري الشقيق تعازي الرئيس الأسد بوفاة صديق عزيز للشعب السوري وداعم لمواقفه المقاومة والمحقة.. صديق لم تثنه الأيام ولا التحديات عن قول كلمة الحق في أحلك الظروف وعاش وكرّس حياته للنضال والكفاح من أجل استقلال بلده الجزائر.



وأكد السفير الغانم أن سورية ستذكر دائماً المناضل والمجاهد بورقعة وتقدر مواقفه الداعمة للقضايا العربية ووقوفه إلى جانب سورية في مواجهة ما تتعرض له من حرب ارهابية مدعومة من قوى ظلامية ودول إمبريالية معروفة بعدائها لاستقلال الدول وحرية الشعوب.



عائلة الفقيد أعربت بدورها عن تقديرها لهذه اللفتة النبيلة من الرئيس الأسد، والتي تعبر عن صدق المشاعر تجاه المجاهد بورقعة الذي كان محباً لسورية قيادة وشعباً.





وكالات