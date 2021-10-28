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الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لضباط احتياطيين وصف ضباط وأفراد احتياطيين

أصدر الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من1-1 -2022 وشمل الأمر الإداري الضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-12-2021م ضمناً.

كما شمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-12-2021م ضمناً ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

ووفق الأمر الإداري ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-1-2022م كما يلي.. صف الضباط والأفراد “المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية”  ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من 6 سنوات ونصف حتى تاريخ  31-12-2021م ضمناً.