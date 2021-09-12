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الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 29 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له أنه تم رصد 29 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية وهي 13 في إدلب و7 في اللاذقية و3 في حماة و6 في حلب.

ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها الخميس 23 اعتداء على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.