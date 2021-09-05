الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الخميس، سيطرتها على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وذكرت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين في صنعاء، نقلا عن مصدر أمني في محافظة مأرب، أن "الأمن والاستقرار عاد في جميع مناطق مديرية رحبة جنوب المحافظة بعد تأمينها بشكل كامل"، في إشارة إلى استكمال السيطرة على المديرية التي تشهد قتالا منذ أسبوع.



ودعت الجماعة على لسان المصدر الأمني، جميع أبناء مديرية رحبة والنازحين إلى "العودة لمنازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها المرتزقة لتخويف الأهالي وترهيبهم".



وقالت إن "الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن يتعاملون مع جميع أبناء المديرية بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم كأخوة، وحريصون على أمنهم واستقرارهم والحفاظ على السكينة العامة".



وأكدت أن "الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الشرفاء من أبناء المديرية، يبذلون جهودا كبيرة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على منازل المواطنين ومزارعهم".



المصدر: RT