الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه

بعد رفع سعر الخبز تأكدنا أن السلطات لاتأبه للناس ، وأنها ماضية في عدوانها علينا..لاخطوط حمر ولاصفر عندما تمد يدها في أدبارنا لتقلب أمعاءنا وتتركنا نأكل الهواء مثل اليرابيع..بالطبع فإن سليل الإقطاع البرازي ينفذ سياسة الصحابة في اللجنة المركزية للحزب المقدس بعدما فشل سلفه العام الماضي في رفعه، وكنا قد قدنا حملة ضده فتدخلت زعامة الحزب لصالح الناس في حينها، ولاندري مالذي شجعهم علينا اليوم !؟ هل باتوا يظنوننا من الضعف أننا عاجزون عن الإحتجاج ؟ أين أحزاب الكادحين وجبهة الجائعين واتحاد العمال ونقابات الأحرار ؟! على أية حال فإن السلطات قد خسرت آخر أوراق التوت وبانت عورتها كما لم يحصل من قبل، فاحذروا غضب الجياع لأن جماعة الآيفون لن ينصروكم كما فعلنا طوال عشرة سنوات من الخوف والطوى والحصار فكان جزاءنا كما لو أننا من سلالة سنمار ..تبا لكم ..فسورية جائعة بكم وبأعدائكم لافرق بينكم ..